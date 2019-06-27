23 Июля 2020
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Происшествия За рубежом
самолет airbus-320 авиакомпания british airways (2007) | Фото: Airbus

Второй Boeing-777, подавший сигнал "Бедствие", заходит на посадку в Лондоне

Уже второй самолет, пролетающий над территорией Великобритании, подал сигнал "Бедствие".

Как сообщают британские СМИ, рейс British Airways BAW2276 из Лос-Анджелеса должен завершиться в лондонском аэропорту Гатвик. Сейчас Boeing-777 находится уже на подходе к Гатвику.

Ранее самолет Boeing-777 авиакомпании Air India, следовавший рейсом AI191 из индийского Мумбаи в аэропорт Ньюарк (США) был вынужден совершить посадку в лондонском Станстеде. До места посадки борт сопровождали истребители королевских ВВС Великобритании, поднятые по тревоге с военной базы Конингсби.

Позже в официальном Twitter-аккаунте аэропорта Станстед появилось сообщение, что информация о бомбе была ложной, сейчас воздушная гавань вновь открыта и входит в штатный режим работы. Борт Air India после проверки был отправлен далее по маршруту.

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Второй Boeing-777, подавший сигнал "Бедствие", заходит на посадку в Лондоне

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Теги: boeing-777, сигнал бедствие, посадка, бомба, лондон



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