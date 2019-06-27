Коммунисты Югры включились в борьбу за место миллионера-нефтяника. Конкурентов немного

Отделение КПРФ в Ханты-Мансийском автономном округе выдвинуло кандидата на довыборы депутата окружной думы по Когалымскому одномандатному избирательному округу №15. В случае победы, мандат может получить партиец из Покачей Жалауддин Абдуразаков.

КПРф - вторая партия, которая назвала имя своего кандидата на место топ-менеджера ЛУКОЙЛа Сергея Кочкурова. Нефтяник досрочно сложил полномочия из-за перевода в Москву.

По итогам предварительного голосования"Единой России", на довыборы от партии отправится депутат думы Когалыма, председатель профкома "Когалымнефтегаза" Андрей Ковальский. Координатор регионального отделения ЛДПР Евгений Данников сообщил Накануне.RU, что партия озвучит свое решение на конференции в Сургуте, она намечена на 6 июля. "Эсеры" также не назвали своего кандидата, получить оперативный комментарий у главы отделения в ХМАО Михаила Сердюка не удалось.