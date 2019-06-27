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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Дума Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (2019) | Фото: Накануне.RU

Коммунисты Югры включились в борьбу за место миллионера-нефтяника. Конкурентов немного

Отделение КПРФ в Ханты-Мансийском автономном округе выдвинуло кандидата на довыборы депутата окружной думы по Когалымскому одномандатному избирательному округу №15. В случае победы, мандат может получить партиец из Покачей Жалауддин Абдуразаков.

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По итогам предварительного голосования"Единой России", на довыборы от партии отправится депутат думы Когалыма, председатель профкома "Когалымнефтегаза" Андрей Ковальский. Координатор регионального отделения ЛДПР Евгений Данников сообщил Накануне.RU, что партия озвучит свое решение на конференции в Сургуте, она намечена на 6 июля. "Эсеры" также не назвали своего кандидата, получить оперативный комментарий у главы отделения в ХМАО Михаила Сердюка не удалось.

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Коммунисты Югры включились в борьбу за место миллионера-нефтяника. Конкурентов немного

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Теги: довыборы, депутатов, думы, ХМАО



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