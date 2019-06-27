Будущий король Великобритании рассказал, как отреагирует, если дети сменят ориентацию

Будущий король Великобритании, 37-летний герцог Кембриджский Уильям рассказал, как отреагирует, если его дети (а их у Уильяма трое – двое сыновей и дочь) окажутся гомосексуалистами.

Намедни принц Уильям, являющийся в данный момент вторым в очереди на британский престол, посетил организацию, которая помогает ЛГБТ-молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

В ходе общения кто-то спросил Уильяма: "А если ваш ребенок однажды придет и скажет вам: "Я гей, пап" или "Папа, я лесбиянка" – как вы отреагируете?".

Уильям ответил, что детей в любом случае поддержит, поскольку для него это "нормально". Тем не менее, принца заботит, как на такой "каминг аут" отреагирует общество, поскольку его дети постоянно находятся под прицелом СМИ и в будущем ситуация вряд ли изменится. Уильям признался, что часто обсуждает такую вероятность с женой, герцогиней Кембриджской Кейт.

Ранее Уильям стал первым членом королевской семьи, который снялся для обложки ЛГБТ-журнала.