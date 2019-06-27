23 Июля 2020
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природа лес северный урал (2007) | Фото: Накануне.ru

Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в уральском природном парке "Река Чусовая"

На Среднем Урале прокуратура через суд требует от руководства природного парка "Река Чусовая" принять срочные меры по противопожарному обустройству лесов.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что в данном парке не проводится устройство противопожарных минерализованных полос и их обновление, не устанавливаются и не размещаются стенды и другие знаки и указатели с информацией о мерах пожарной безопасности в лесах, а также нет проекта освоения лесов, имеющего положительное заключение госэкспертизы.

По итогам проверки в отношении директора природного парка "Река Чусовая" возбудили административное дело, ему назначен штраф в размере 5 тыс. руб. и внесено представление об устранении нарушений закона.

Как заявили в прокуратуре, представление рассмотрено, однако нарушения фактически не были устранены, тогда прокурор направил соответствующее исковое заявление в суд. Как добавили в ведомстве, сейчас оно находится на рассмотрении.

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Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в уральском природном парке "Река Чусовая"

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Теги: парк, Река Чусовая, нарушения, прокуратура



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