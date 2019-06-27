В Тюмени дебошир пытался угнать маршрутку и врезался в велосипед

Сотрудники тюменской полиции задержали неадекватного молодого человека, который устроил дебош во дворе по улице 50 лет ВЛКСМ, 99.

Как передает корреспондент Накануне.RU, очевидцы утверждают, что хулиган попытался открыть несколько припаркованных у дома автомобилей и вел себя странно. Примечательно, что ему все же удалось забраться в микроавтобус маршрутного такси, который оказался открытым, и снять его с ручного тормоза. В результате тяжелая машина покатилась и повредила велосипед, который стоял у ограждения газона.

Как пояснил владелец маршрутки, дебошир, когда его заметили, попытался скрыться, но его поймали жильцы дома и заперли в подъезде, вызвав полицию.

Однако и там хулиган не успокоился и повредил подоконник, после чего его пыл пришлось усмирить с помощью перцового баллончика.

В настоящее время молодой человек задержан. Им оказался 24-летний местный житель из другого района. При этом одет он был прилично в чистую и опрятную одежду. Объяснить свои действия сотрудникам полиции на месте он не смог: вместо слов следовало лишь "мычание". При досмотре каких-либо подозрительных веществ не найдено.