Тюменские врачи спасли маленькую пациентку, у которой на отдыхе в Турции из-за ротавируса пострадал мозг

Девочка из Тюмени, поехав с родителями на отдых в Турцию, едва там не погибла. Ротавирусную инфекцию, которую она там подхватила, дистанционно помогли вылечить врачи из родного региона, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь Областной клинической больницы №1 Тамара Шаргина.

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После госпитализации в одну из местных клиник в городе Манавгат состояние ребёнка постоянно ухудшалось, в итоге девочку перевели в реанимацию. Мать настояла, чтобы пациентку перевели в Анталью, где ей через интернет помогли тюменские медики.

Из-за развития инфекции у девочки пострадали головной мозг, печень, желудок, кишечник. После телеконсультации мамы с детскими специалистами тюменской ОКБ №1 удалось выяснить истинную причину ухудшения состояния девочки. Глава педиатрической службы клиники Наталья Горохова первая предположила, что у ребенка развилось кровотечение из желудочно-кишечного тракта. Это и спасло пострадавшую.

Вскоре было принято решение транспортировать девочку в стационар Тюмени. Перелёт состоялся чартерным рейсом в сопровождении реаниматолога из московского Центра медицины катастроф. Сейчас маленькая пациента уже здорова, угроза хронического поражения органов желудочно-кишечного тракта исключена.