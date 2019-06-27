Тюменские врачи спасли маленькую пациентку, у которой на отдыхе в Турции из-за ротавируса пострадал мозг

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
(2004) |

Тюменские врачи спасли маленькую пациентку, у которой на отдыхе в Турции из-за ротавируса пострадал мозг

Девочка из Тюмени, поехав с родителями на отдых в Турцию, едва там не погибла. Ротавирусную инфекцию, которую она там подхватила, дистанционно помогли вылечить врачи из родного региона, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь Областной клинической больницы №1 Тамара Шаргина.
Читайте также:

После госпитализации в одну из местных клиник в городе Манавгат состояние ребёнка постоянно ухудшалось, в итоге девочку перевели в реанимацию. Мать настояла, чтобы пациентку перевели в Анталью, где ей через интернет помогли тюменские медики.

Из-за развития инфекции у девочки пострадали головной мозг, печень, желудок, кишечник. После телеконсультации мамы с детскими специалистами тюменской ОКБ №1 удалось выяснить истинную причину ухудшения состояния девочки. Глава педиатрической службы клиники Наталья Горохова первая предположила, что у ребенка развилось кровотечение из желудочно-кишечного тракта. Это и спасло пострадавшую.

Вскоре было принято решение транспортировать девочку в стационар Тюмени. Перелёт состоялся чартерным рейсом в сопровождении реаниматолога из московского Центра медицины катастроф. Сейчас маленькая пациента уже здорова, угроза хронического поражения органов желудочно-кишечного тракта исключена.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тюменские врачи спасли маленькую пациентку, у которой на отдыхе в Турции из-за ротавируса пострадал мозг

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Анталья, Манавгат, ротавирус, инфекция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров