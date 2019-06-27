Задержан вор, которого жители Кущевки приняли за "воскресшего" Цапка

В Сочи задержали находящегося в федеральном розыске человека -"двойника" Сергея Цапка.

Ранее жители Кущевки приняли его за умершего главу кущевской банды. Они увидели мужчину на фото с места ДТП в Сочи.

32-летний Виталий Никифоров задержан 27 июня на территории Адлерского района Сочи, сообщает РИА Новости.

По данным прокуратуры Краснодарского края, ему вменяют четыре кражи, в том числе квартирные, а также хищение сотового телефона.

Напомним, жители Краснодарского края направили в прокуратуру просьбу проверить данные о достоверности смерти главаря банды и установить личность мужчины на снимке. Они считают, что глава Кущевской ОПГ Сергей Цапок мог инсценировать свою смерть в 2014 году.

При этом адвокат преступной банды Умалат Сайгитов допустил возможное "воскрешение" Цапка.

Сергей Цапок – один из главных обвиняемых громкого уголовного дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской Краснодарского края в ноябре 2010 года. Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года приговорил его к пожизненному заключению. В 2014 году Цапок умер в СИЗО Краснодара. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.