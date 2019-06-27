23 Июля 2020
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Происшествия За рубежом
взлетная полоса, домодедово, аэропорт (2013) | Фото:Накануне.RU

Самолет Air India экстренно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе на борту

Самолет Boeing-777 авиакомпании Air India, следовавший рейсом AI191 из индийского Мумбаи в аэропорт Ньюарк (США) был вынужден совершить посадку в лондонском Станстеде. До места посадки борт сопровождали истребители королевских ВВС Великобритании, поднятые по тревоге с военной базы Конингсби. Все это произошло из-за сообщения о бомбе и угрозе взрыва на борту.

Позже в официальном Twitter-аккаунте аэропорта Станстед появилось сообщение, что информация о бомбе была ложной, сейчас воздушная гавань вновь открыта и входит в штатный режим работы. Борт Air India после проверки был отправлен далее по маршруту.

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Самолет Air India экстренно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе на борту

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Теги: Air India, сообщение о бомбе, взрывное устройство, ложная тревога



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