Самолет Air India экстренно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе на борту

Самолет Boeing-777 авиакомпании Air India, следовавший рейсом AI191 из индийского Мумбаи в аэропорт Ньюарк (США) был вынужден совершить посадку в лондонском Станстеде. До места посадки борт сопровождали истребители королевских ВВС Великобритании, поднятые по тревоге с военной базы Конингсби. Все это произошло из-за сообщения о бомбе и угрозе взрыва на борту.

Позже в официальном Twitter-аккаунте аэропорта Станстед появилось сообщение, что информация о бомбе была ложной, сейчас воздушная гавань вновь открыта и входит в штатный режим работы. Борт Air India после проверки был отправлен далее по маршруту.