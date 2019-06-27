Грузия оценила убытки экономики от потери российских туристов в 200-300 миллионов долларов
В Национальном банке Грузии подсчитали, в какую сумму выльются потери от сокращения потока туристов из России.
Напомним, после антироссийских выступлений в Тбилиси на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения России и Грузией с 8 июля.
"На данном этапе сложно делать точные прогнозы, но, согласно первым расчетам, сокращение туристических потоков из России обернется для экономики Грузии потерей $200-300 млн до конца текущего года", - говорится в заявлении Нацбанка.
Регулятор отмечает, что такой шоковый убыток отразится и на курсе валют, но критичным не станет.
"Грузия имеет успешный опыт преодоления кризисов, вызванных внешними потрясениями", - считают в Нацбанке Грузии.