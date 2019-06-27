Диабет и проблемы с сосудами: российские врачи поставили Меркель диагноз

Российские врачи объяснили, что происходит с канцлером Германии Ангелой Меркель. Второй раз за 10 дней ей стало плохо во время официального мероприятия.

Напомним, Меркель снова стало трясти: теперь это произошло во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Канцлер пыталась сдержать дрожь руками, ей поднесли стакан воды, но она отказалась.

Как считают российские врачи, у Меркель мог быть ишемический тремор, связанный с возрастными изменениями - такое мнение высказала невролог Нина Холодова. По ее словам, тремор был спровоцирован жарой, и подобная реакция бывает при недостаточном кровоснабжении мозга и подкорковых двигательных ядер. Врач рекомендовала Ангеле пройти обследование сосудов головы, сделать МРТ и сдать биохимический анализ крови.

Меркель вновь начало трясти на встрече с президентом ФРГ pic.twitter.com/hTnElksfKp — Вести.Ru (@vesti_news) 27 июня 2019 г.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на Daily Storm, кардиолог и геронтолог Юрий Конев согласился, что у Меркель мог быть ишемический тремор. С учетом ее возраста, речь может идти о диабете и проблемах с сосудами. Как отметил доктор, проблема требует наблюдений.

Напомним, первый публичный приступ у немецкого канцлера произошел во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. Прямо на красной дорожке у Меркель затряслись руки, задергалась голова и все тело. Зеленский прекрасно все видел, но ничего не сделал. Сама Меркель объяснила произошедшее обезвоживанием.