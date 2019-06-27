Нескольких косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили на волю

Первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили на волю в Хабаровском крае.

Ранее двух косаток и шесть белух освободили из "китовой тюрьмы" в Приморье. Процесс перевоза млекопитающих продемонстрировали во время "прямой линии" президента.

Морские животные выпущены при благоприятных погодных условиях, сообщает пресс-служба Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

По словам ученых, косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива. Во второй половине дня был произведен выпуск белух. Животные сразу ушли в открытое море.

Отмечается, что перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие.

Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные о поведении.

Ранее сообщалось, что перевозка первой партии косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае на север Хабаровского края обойдется в 38 млн руб.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, животные содержатся в ужасных условиях в вольерах, их срочно необходимо выпустить на волю.

Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили незаконно. Планируется, что операцию по выпуску всех животных завершат до октября.

Прокуратура и СКР возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". ФСБ завела административные дела на компании, которые являются организаторами "китовой тюрьмы".

Спасать узников "китовой тюрьмы" вызывались Леонардо Ди Каприо и Жан-Мишель Кусто. Ранее эксперты команды исследователя океанов передали в Минприроды РФ предварительный отчет с рекомендациями, в котором говорится, что препятствий для выпуска косаток и белух из бухты.

На днях сообщалось, что Кусто отправил на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы".