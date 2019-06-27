23 Июля 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Руслан Кухарук (2018) | Фото: Накануне.RU

Оппозиция единогласно одобрила отчет главы Тюмени

Глава Тюмени Руслан Кухарук отчитался о проделанной в 2018 году работе перед муниципальными депутатами во время очередного заседания гордумы. Как передает корреспондент Накануне.RU, доклад занял 20 минут и был одобрен народными избранниками.

В своем выступлении мэр подчеркнул, что население города выросло до 788 тыс. человек, и только в прошлом году в областной столице родилось 12 тыс. детей, а инвестиции в основной капитал муниципалитета составили 75,5 млрд руб.

В целом градоначальник рассказал о радужной картине, подкрепляя свои слова рейтингами, где Тюмень занимает лидирующие места, например, по качеству жизни и комфортной среде.

"Счастливые тюменцы – это наша миссия и наша гордость", – резюмировал в конце доклада Кухарук.

Первым вопрос главе задал коммунист Александр Чепик и поинтересовался судьбой площадки, которая освободится после сноса скандального незаконного долгостроя на улице Ленина. Глава города заверил, что ничего капитального на этой земле больше строиться не будет: разместят сквер либо спортивную площадку.

Кроме этого народный избранник посетовал на отсутствие в городе скейт-парка. Кухарук рассказал, что единственная подобная в городе площадка действительно пришла в негодность, но в планах уже другая.

Другой представитель от КПРФ Сергей Пыхалов поинтересовался размером реальной средней зарплаты в Тюмени. Однако конкретную сумму мэр называть не стал, заверив, что информация такая в отчете есть, но будет предоставлена отдельно.

Чуть позже в своем выступлении депутат призвал мэра обратить внимание на проблему оттока молодых профессиональных кадров в другие регионы, а также пожаловался на отсутствие дороги к центру занятости: "Меня даже машина обрызгала".

Во фракции ЛДПР ограничились лишь выступлением, в котором пожаловались на нехватку мест в детских садах, слабую финансовую поддержку малого и среднего бизнеса и отсутствие оборудования для маломобильных граждан у офисов органов власти.

При этом представители оппозиции признали, что дела в городе идут хорошо, а бюджет более чем удовлетворительный, а поэтому заявили, что поддержат Кухарука на голосовании.

Больше вопросов к главе областного центра у депутатов не было. Впрочем, никто из оппозиции "против" отчета при голосовании выступать не стал, поддержав градоначальника.

Руслан Кухарук(2018)|Фото: Накануне.RU

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Оппозиция единогласно одобрила отчет главы Тюмени

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Теги: Руслан Кухарук, отчет главы Тюмени



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