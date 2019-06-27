23 Июля 2020
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Карусель травма ребёнок Новый Уренгой (2019) | Фото: Прокуратура ЯНАО

В Новом Уренгое чиновник получил прокурорское представление из-за травмы ребёнка на карусели

В Новом Уренгое завершилась прокурорская проверка, начавшаяся из-за травмы, которую получил ребёнок во время игры на карусели, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского надзорного ведомства.

Напомним,23 июня маленький ямалец, играя, якобы потерял фалангу одного из пальцев левой руки – её срезало каруселью. Речь может также идти не о фаланге, а только подушечке пальца.

Осмотр карусели показал, что в её конструкции отсутствует стопорный винт, что является нарушением. Начальник департамента городского хозяйства получил представление. Оно рассмотрено, конструкция приведена в технически исправное состояние. Виновник того, что произошло, попал под служебную проверку.

Карусель травма ребёнок Новый Уренгой(2019)|Фото: Прокуратура ЯНАО Карусель травма ребёнок Новый Уренгой(2019)|Фото: Прокуратура ЯНАО

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В Новом Уренгое чиновник получил прокурорское представление из-за травмы ребёнка на карусели

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Теги: фаланга, подушечка пальца, прокурорская проверка



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Ранее 12.09.2019 12:30 Мск В Новом Уренгое ребенок порезал руку, катаясь на карусели. Оштрафованы собственник площадки и бизнесмен

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Ранее 24.06.2019 14:33 Мск В Новом Уренгое ребёнок, предположительно, потерял фалангу пальца на руке во время катания на карусели

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