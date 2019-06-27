Неудачное лето Собянина. Эксперты посчитали политические потери мэра столицы из-за Шиеса и дела Голунова

Май и июнь 2019 года оказались неудачными для мэра Москвы Сергея Собянина, который ранее никогда не критиковался ни президентом Владимиром Путиным, ни своими коллегами. Как пишут в своем докладе эксперты Центра информационных коммуникаций "Рейтинг", протесты против московского мусора в архангельском Шиесе и протесты против задержания журналиста либеральной "Медузы" за хранение и сбыт наркотиков сказались на уровне одобрения работы столичного градоначальника среди избирателей и среди политической элиты.

Идея вывозить московский мусор в другие регионы сработала против мусорной реформы, которую провела федеральная власть. По этому поводу президент Владимир Путин впервые решил немного покритиковать Сергея Собянина.

"В замечании Владимира Путина по теме Шиеса, озвученном на медиафоруме ОНФ, Сергей Собянин был упомянут отнюдь не комплиментарно. Пожалуй, это случилось впервые за многие годы безоговорочного одобрения действий столичного градоначальника со стороны президента", - утверждается в докладе.

Из-за действий московской полиции в ключевой день Питерского экономического форума имя журналиста Ивана Голунова цитировали в СМИ чаще, чем фамилию президента и премьер-министра, да и в целом повестка ПМЭФ оказалась на заднем плане информационной картины. Скандал резко повысил интерес к материалам этого журналиста, в том числе старым. При этом он специализировался как раз на разоблачениях московских властей.

Эксперты замечают, что критиковать Собянина позволяют себе и его коллеги. Так глава Татарстана Рустам Минниханов высказал мнение, что снос старых хрущевок в столице – так называемая реновация, испортит вид столицы России.

"Часть экспертов "Национального рейтинга" полагает, что испорченный внешний вид - наименьшая из бед, к которым она (такая критика, - прим. Накануне.RU) приведет", – говорится в докладе.

С другой стороны, в Москве рейтинг Собянина традиционно был немного выше, чем рейтинг президента страны. Некоторые эксперты видели в этом опасность для его позиций и возможный негативный эффект, поэтому снижение на несколько процентных пунктов, напротив, только укрепит позиции мэра столицы в элитах.

Политическими успехами Собянина эксперты называют включение в рабочую группу, возглавляемую первым вице-премьером Антоном Силуановым, где он сможет оценивать работу коллег в регионах и, не исключено, сделает алаверды Рустаму Минниханову. Хороший резонанс имело открытие сразу четырех станций московского метрополитена, целый ряд инициатив, укрепивших позиции Собянина среди избирателей пенсионного возраста.

"В итоге, Сергей Собянин сбавил одну позицию в "Национальном рейтинге" и удержался в первой тройке исследования", – говорится в докладе.

"Конечно, за один месяц подобными событиями невозможно изменить рейтинг мэра Москвы, но при этом, стоит отметить, что по всем социологическим опросам рейтинг Собянина застыл. Отчасти "благодаря" всем этим бесконечным стройкам, от которых местные жители устали. Москва и москвичи – это особый народ, они хотят диалога, но мэр Москвы на диалог не идёт, занимаясь лишь постановочными вещами. Он много средств тратит на собственный пиар, и даже были скандалы на этот счет, пиар-служба столичного градоначальника активно ведёт его кампанию, но не столь эффективно, как у того же самого Кадырова", – комментирует доклад президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.