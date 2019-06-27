Панюков ушел из "Зенита" и заключил полноценный контракт с "Уралом"

Процесс перехода российского нападающего Андрея Панюкова из питерского "Зенита" в екатеринбургский "Урал" официально завершен.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, форвард, который выступал в прошлом сезоне в Екатеринбурге на правах аренды и забил в РПЛ шесть мячей, теперь заключил полноценный контракт с клубом. Игрок уже присоединился к "Уралу" на сборе в Словении и принял участие в контрольном матче против румынской "Астры".

"Благодарим руководство "Зенита" за то, что санкт-петербургский клуб пошел навстречу футболисту и "Уралу" и не стал препятствовать переходу игрока в нашу команду", - добавили в екатеринбургском клубе.

Напомним, сам Панюков также хотел продолжить свою карьеру именно в "Урале".