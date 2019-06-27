23 Июля 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
(2004) | Фото: n-urengoy.ru

В Новом Уренгое сотрудники ФСБ "накрыли" поставщиков снарядов из Литвы и Украины

Сотрудники ФСБ "накрыли" международную банду, причастную к организации контрабанды оружия из Украины и Литвы, а также модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги в подпольных мастерских. 11 преступников, в числе которых – организатор, задержаны в Новом Уренгое, сообщили Накануне.RU в пресс-центре службы.

После обысков на работах и в квартирах злоумышленников изъято 14 пистолетов и револьверов, 11 винтовок, карабинов и ружей, семь автоматов, семь автоматов, пистолет-пулемёт, три ручные осколочные гранаты, а также 9 тыс. патронов различного калибра и 575 основных частей и комплектующих оружия. Сделаны они как в России, так и за рубежом.

Пресечена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации средств вооружения. Вскоре могут быть возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконный оборот оружия и боеприпасов" и "Незаконное изготовление оружия".

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В Новом Уренгое сотрудники ФСБ "накрыли" поставщиков снарядов из Литвы и Украины

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Теги: контрабанда, оружие, гранаты, патроны, ФСБ России



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