В Новом Уренгое сотрудники ФСБ "накрыли" поставщиков снарядов из Литвы и Украины

Сотрудники ФСБ "накрыли" международную банду, причастную к организации контрабанды оружия из Украины и Литвы, а также модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги в подпольных мастерских. 11 преступников, в числе которых – организатор, задержаны в Новом Уренгое, сообщили Накануне.RU в пресс-центре службы.

После обысков на работах и в квартирах злоумышленников изъято 14 пистолетов и револьверов, 11 винтовок, карабинов и ружей, семь автоматов, семь автоматов, пистолет-пулемёт, три ручные осколочные гранаты, а также 9 тыс. патронов различного калибра и 575 основных частей и комплектующих оружия. Сделаны они как в России, так и за рубежом.

Пресечена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации средств вооружения. Вскоре могут быть возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконный оборот оружия и боеприпасов" и "Незаконное изготовление оружия".