Пассажир сгоревшего Ан-24 рассказал, что пилоты пытались увести самолет от домов

Второй пилот самолета Ан-24, сгоревшего после посадки в Нижнеангарске, выжил, он госпитализирован с травмами и ожогами.

Мужчина в сознании, в больнице он дает показания о случившейся авиакатастрофе, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в результате аварийной посадки погибли командир самолета и бортмеханик. 14 человек были госпитализированы. Всего на борту находилось 47 человек, в том числе 43 пассажира.

Один из пассажиров рейса рассказал, что пилоты при заходе на посадку старались избежать столкновения с домами. По его словам, самолет пошел на посадку, когда у него отказал левый двигатель.

Пилоты развернули самолет, сумели его посадили, но скорость была большая. Правое шасси загорелось, потом взорвалось, самолет потащило, он врезался в очистные сооружения.

"Там был большой риск в связи с тем, что взлетная полоса бы закончилась, и самолет бы въехал в дома. Но пилоты приняли решение заходить с другой стороны, умудрились развернуть самолет и посадить его с одним двигателем", - рассказал пассажир РИА Новости.

Ранее сообщалось, что погибший командир Ан-24 подменил в несчастливом рейсе своего коллегу. Случайность спасла от смерти пилота авиакомпании "Ангара" Михаила Большедворского. Именно он должен был лететь в качестве командира воздушного судна (КВС) на самолете Ан-24.

Как сообщает Telegram-канал Baza, место Большедворского занял Владимир Коломин. В результате жесткой посадки и пожара, охватившего кабину после столкновения со зданием, КВС погиб. Еще одной жертвой аварии стал бортмеханик Олег Барданов.