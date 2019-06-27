Проклятье телебашен в Екатеринбурге: то сносят, то протестуют против строительства

Жители микрорайона Уралмаш в Екатеринбурге пытаются остановить строительство телебашни на проспекте Космонавтов, 99, которую возводят на расстоянии 350 метров от жилых домов. Решение было принято после сноса башни-недостроя возле цирка, когда стало понятно, что без новой вышки городу не обойтись. Накануне.RU удалось получить комментарий РТРС, и в ведомстве не видят поводов для беспокойства жителей.

Уралмашевцы считают, что объект следует разместить в малонаселённом месте, поскольку электромагнитное излучение от радиопередающей аппаратуры представляет угрозу жизни 30 тыс. человек. Активисты, выступающие против строительства, по информации местных СМИ, даже написали обращение в адрес президента России, которое вместе с подписями против стройки передадут в его приемную.

Горожане просят Владимира Путина дать указание о проведении дополнительной проверки проекта, а также рассмотреть возможность приостановить запланированные работы.

"Нам, жителям, есть что терять в случае начала работы передающих станций, - говорится в обращении. - И это, в первую очередь, наше здоровье, здоровье наших детей и внуков. С вводом в эксплуатацию передающих станций условия нашей жизни в микрорайоне станут смертельно опасными. Мы превратимся в крепостных крестьян, так как не сможем продать свое жилье, а почти у всех оно единственное, и бежать нам некуда".

Между тем, как пояснил Накануне.RU пресс-секретарь, руководитель пресс-службы РТРС (г.Москва) Игорь Степанов, "проект соответствует всем нормам экологической безопасности".

Напомним, весной 2018 г. в Екатеринбурге была снесена недостроенная с 80-х телевышка, демонтаж вызвал неоднозначную реакцию населения и акции протеста.