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Общество Ямало-Ненецкий АО
Муса Мамедов, Новый Уренгой, жилье, протест (2017) | Фото: youtube.com

Жителя ЯНАО, который пригрозил расправой мэру Нового Уренгоя, попытались выселить из квартиры

Жителя Нового Уренгоя Мусу Мамедова вскоре после того, как он пригрозил "зарубить топором" главу газовой столицы Ивана Кострогриза, едва не выселили из квартиры, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Мамедов, который давно судится с властями газовой столицы из-за квартиры, опубликовал видео. На кадрах, держа в руках топор, он говорит, что "если мэр руками судебных приставов, полиции, прокуратуры или Следственного комитета придёт в его семью", её глава "готов зарубить градоначальника топором". За такое намерение он попал под уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Санкция предполагает наказание до пяти лет колонии.

Мамедов рассказал Накануне.RU, что вечером 26 июня в его квартире внезапно пропал свет. Он вышел на площадку, чтобы узнать, в чём дело. В это время к нему подошли двое людей в штатском, представились полицейскими и попытались куда-то увести, однако он сбежал от них и заперся в квартире.

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Жителя ЯНАО, который пригрозил расправой мэру Нового Уренгоя, попытались выселить из квартиры

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Теги: Муса Мамедов, жильё, полицейские



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