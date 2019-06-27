Экипаж Ан-24 подал сигнал "Бедствие" на удалении 30 километров от аэропорта Нижнеангарска

Росавиация опубликовала первые данные о событиях, предшествовавших аварийной посадке самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Нижнеангарске.

По данным ведомства, на борту самолета, выполнявшего регулярный пассажирский рейс по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск, находились 43 пассажира, три члена летного экипажа, один бортпроводник.

"По предварительным данным, во время снижения для захода в аэропорту Нижнеангарск примерно на удалении 30 км от аэропорта экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал "Бедствие". Аварийно-спасательная служба аэропорта была приведена в полную готовность. После приземления самолет выкатился на боковую полосу безопасности за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с техническими сооружениями аэродрома и загорелся", - говорится в сообщении Росавиации.

"Экипажем и аварийно-спасательной службой аэропорта была осуществлена эвакуация всех находившихся на борту воздушного судна. Все пассажиры живы. По оперативной информации, из них 14 человек обратились за медицинской помощью. В авиационном происшествии погибли командир воздушного судна и бортмеханик при столкновении самолета с аэродромным сооружением", - добавили в ведомстве.