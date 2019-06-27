Жительница Среднего Урала не смогла улететь в Сочи, купив авиабилеты у мошенников

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с авиабилетами. В полиции рассказали, как не стать жертвой злоумышленников.

Как сообщили Накануне.RU в ОМВД России по Североуральску, с заявлением к ним обратилась 52-летняя местная жительница: она заказала авиабилеты на одном из сайтов в интернете, перечислила более 21 тыс. руб., но ничего так и не получила.

Выяснилось, что женщине и ее коллеге предстояла служебная командировка в Сочи. На сайте было указано, что продавцом является индивидуальный предприниматель и что электронные билеты будут направлены на почту клиента.

Выбрав подходящий день и время вылета, женщина заказала два авиабилета по маршруту "Екатеринбург - Сочи", а также два на обратный рейс. Но после списания средств со счета пострадавшей связь с злоумышленником пропала. По телефону, указанному на сайте, больше никто не отвечал, да и сам сайт перестал работать. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и пошла в полицию.

"На просторах интернета можно встретить много подобной рекламы: "Авиабилеты в любую точку мира! Дешево!", но слишком низкая цена должна вызвать сомнения, обязательно надо проверить стоимость в других агентствах. Наиболее безопасный способ - если в покупке билета участвует банк, следует запрашивать код подтверждения от банка. В таком случае транзакцию можно будет оспорить", - советуют в МВД.

В ведомстве призывают делать покупки только на проверенных сайтах.

"Если вы видите какой-то незнакомый сайт - потрудитесь хотя бы проверить домен. Если он зарегистрирован совсем недавно, наверняка вы столкнулись с мошенническим сайтом", - отмечают в полиции.