Руни забил эффектный гол со своей половины поля в матче MLS
Английский нападающий Уэйн Руни забил эффектный мяч в чемпионате MLS.
Встреча "Ди Си Юнайтед" и "Орландо Сити" завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Автором единственного мяча в матче стал экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии.
33-летний форвард отметился точным выстрелом со своей половины поля, перекинув мяч через вышедшего из ворот вратаря гостей Брайана Роу.
Take a bow, @WayneRooney! You are ridiculous. 😱 pic.twitter.com/On1oDnp8dX— Major League Soccer (@MLS) 27 июня 2019 г.
Руни забил уже 9-й мяч в 17 встречах регулярного чемпионата.