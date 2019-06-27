Руни забил эффектный гол со своей половины поля в матче MLS

Английский нападающий Уэйн Руни забил эффектный мяч в чемпионате MLS.

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Встреча "Ди Си Юнайтед" и "Орландо Сити" завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Автором единственного мяча в матче стал экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии.

33-летний форвард отметился точным выстрелом со своей половины поля, перекинув мяч через вышедшего из ворот вратаря гостей Брайана Роу.

Руни забил уже 9-й мяч в 17 встречах регулярного чемпионата.