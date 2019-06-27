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Происшествия За рубежом
меркель ангела федеральный канцлер фрг (2010) | Фото: Накануне.ru

Меркель снова затрясло на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель во второй раз за последние дни плохо себя почувствовала на публичном мероприятии, ее снова стало трясти.

По данным Bild, в этот раз это произошло во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Меркель пыталась сдержать дрожь руками. Ей поднесли стакан воды, но она отказалась.

При этом в пресс-службе правительства Германии РИА Новости заявили, что канцлер чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Японию, чтобы принять участие в саммите G20.

Напомним, первый публичный приступ у Меркель произошел во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. У канцлера ФРГ прямо на красной дорожке затряслись руки, затем задергалась голова и все тело.

Зеленский все видел, но спокойно стоял рядом. Меркель объяснила произошедшее обезвоживанием.

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Меркель снова затрясло на официальной встрече

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Теги: ангела меркель, приступ



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