23 Июля 2020
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Владимир Лепин, Александр Потапов (2019) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод и "Техмаш" будут сотрудничать в разработке и экспорте военной продукции

Уралвагонзавод (входит в государственную корпорацию Ростех) и концерн "Технологии машиностроения" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и поставок на экспорт производимой продукции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

Документ на форуме "Армия-2019" подписали генеральный директор УВЗ Александр Потапов и генеральный директор "Техмаша" Владимир Лепин.

Сообщается, что кооперироваться компании будут в создании новых и модернизации существующих артиллерийских и минометных выстрелов различных калибров. Кроме этого, в планах расширять номенклатуру экспортных поставок и продвигать на внешний рынок штатные танки, самоходные артиллерийские орудия, минометные комплексы, корабельные артиллерийские установки, артиллерийские модули сухопутного и морского назначения, а также боеприпасы к ним.

Владимир Лепин, Александр Потапов(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

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Уралвагонзавод и "Техмаш" будут сотрудничать в разработке и экспорте военной продукции

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Теги: Уралвагонзавод, Техмаш, военная продукция



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