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Политика В России
Юнус-бек Евкуров президент республики Ингушетия (2010) | Фото: Итар-ТАСС

СМИ: Экс-глава Ингушетии Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщили источники в его окружении, пишет "Коммерсантъ".

24 июня Евкуров подал в досрочную отставку. Его полномочия истекали в 2023 году. Глава республики решил оставить пост на фоне длительного конфликта из-за границы с Чеченской республикой.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров пришел на пост главы республики в 2008 году с должности заместителя начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа (ныне Центральный военный округ, Екатеринбург).

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СМИ: Экс-глава Ингушетии Евкуров станет заместителем Шойгу

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Теги: юнус-бек евкуров, сергей шойгу



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Развитие сюжета:

Ранее 08.07.2019 14:37 Мск Евкуров стал заместителем министра обороны РФ

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