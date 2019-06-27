СМИ: Экс-глава Ингушетии Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщили источники в его окружении, пишет "Коммерсантъ".

24 июня Евкуров подал в досрочную отставку. Его полномочия истекали в 2023 году. Глава республики решил оставить пост на фоне длительного конфликта из-за границы с Чеченской республикой.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров пришел на пост главы республики в 2008 году с должности заместителя начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа (ныне Центральный военный округ, Екатеринбург).