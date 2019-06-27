Версия: Ан-24 мог выкатиться с ВПП из-за слетевшей резины колеса шасси

В сети появляются версии причины аварии, случившейся с самолетом Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска. Уже точно известно, что у самолета после взлета возникла проблема с двигателем. По этой причине экипаж принял решение вернуться.

Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в аэропорту сообщает: "За 30 километров до аэродрома второй пилот доложил о выходе из строя левого двигателя. Во время аварийного приземления самолет заходил на посадку с повышенной в полтора раза скоростью (вероятно, экипаж не смог выровнять её на одном работающем двигателе). В итоге с правой стойки шасси слетела резина, из-за этого борт сильно повело, пилоты не смогли его выровнять и вылетели за пределы взлетной полосы".

Пассажиры тоже говорят о скорости, которая уже после касания земли была слишком большой. Это видно и на видео, снятом одним из пассажиров рейса.

Напомним, в результате аварийной посадки погибли командир самолета и бортмеханик. 14 человек были госпитализированы. Всего на борту находилось 47 человек, в том числе 43 пассажира.