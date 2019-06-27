Питерский горизбирком пригласил на выборы прокуратуру и Следком

Сотрудники городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга в компании с членами Центризбиркома совершили рейд по территориальным избирательным комиссиям, результатом чего стало обращение в правоохранительные органы. На сегодняшний день поданы заявления на неудовлетворительную работу комиссий муниципальных округов Академический, Ржевка, Сампсониевский и Сергиевский, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сайт питерского горизбиркома.

Среди выявленных в ходе рейда нарушений – препятствия кандидатам при подаче документов, создание искусственных очередей и даже просто закрытые двери теризбиркомов в рабочие часы. Всю эту картину наблюдали не только представители городской избирательной комиссии, но и прибывший в Северную столицу для проверки поступающих жалоб член ЦИКа Евгений Шевченко.

По результатам проверки работы теризбиркомов состоялось специальное заседание членов Центризбиркома, на котором были преданы огласке все вопиющие факты воспрепятствования проведению выборов в муниципальные советы в Санкт-Петербурге. Кроме того, как уже было сказано, были подготовлены и направлены обращения в прокуратуру города и Следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

О реакции правоохранителей пока не сообщается, но уже известно, что в конце недели члены ЦИК России намерены вновь вернуться к вопросу о проведении выборов в Санкт-Петербурге и обеспечению законности.

Ранее мы сообщали о "тайных выборах" в ряде муниципалитетов Северной столицы, тогда Центризбирком также был вынужден вмешаться и пригрозить сотрудникам местных комиссий санкциями. Члены местных комиссий вопреки закону просто не размещали информацию о начале работы по приему документов кандидатов, были зафиксированы также случаи необоснованных отказов в приеме необходимых документов у части желающих участвовать в выборах.

А 21 июня было опубликовано видео, на котором активисты якобы застали бюджетников в администрации Выборгского района за переписыванием подписных листов в поддержку врио губернатора Александра Беглова. При этом временный глава заявил, что его штаб не имеет отношения к этому.