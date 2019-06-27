23 Июля 2020
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В Хабаровске митингуют против нового губернатора

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Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов (2019) | Фото: Накануне.RU

В рейтинге губернаторов Артюхов и Решетников усилили позиции, а Комарова ухудшила

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" в рамках проекта "Национальный рейтинг" вновь опубликовал рейтинг глав регионов. В первую его часть, где фигурируют губернаторы-тяжеловесы, попали несколько руководителей субъектов УрФО, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Рейтинг составлен по итогам работы губернаторов в мае-июне. На четвёртом месте расположился глава Тюменской области Александр Моор, на пятом – его ямальский коллега Дмитрий Артюхов. На 21 позиции – губернатор Югры Наталья Комарова, на 25-й – глава Прикамья Максим Решетников.

Напомним, в опубликованном весной аналогичном рейтинге Артюхов и Комарова занимали, соответственно, 6 и 14 место. Самую большую группу чуть менее успешных (по оценкам экспертов) губернаторов и глав возглавил тогда Решетников.

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В рейтинге губернаторов Артюхов и Решетников усилили позиции, а Комарова ухудшила

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Теги: Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов, Максим Решетников, рейтинг губернаторов



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