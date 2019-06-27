Резкость с подчиненными и ставка на "варягов": эксперты объяснили падение рейтинга Носова

Эксперты "Национального рейтинга губернаторов" подтвердили существенное ухудшение положения главы Магаданской области Сергея Носова, зафиксированное социологами и получившее отражение в некоторых СМИ.

Напомним, в регионе оказался самый низкий по России рейтинг Владимира Путина. Стоит отметить, что данный показатель теперь официально учитывается администрацией президента при оценке эффективности глав субъектов РФ.

В рейтинге губернаторов за май-июнь Сергей Носов занял 17-е место, в предыдущем (за март-апрель) у него была 10-я позиция. По данным исследования центра информационных коммуникаций "Рейтинг" (есть в распоряжении Накануне.RU), часть экспертов обратила внимание, что грубый, "на грани фола" тон обращений (в том числе публично "на камеру") Носова с подчиненными не делает их работу более эффективной и отчасти уже потерял былой имиджевый эффект. Также негативный резонанс вызвала информация, что бюджет Магаданской области является одним из самых слабо социально-ориентированных в России.

"В плюс Сергею Носову пошли масштабные проекты по разработке полезных ископаемых. Положительный отклик получили планы губернатора по внедрению в регионе системы "Безопасный город": с ее помощью можно будет как бороться с преступностью, так и защищать жителей, важные инфраструктурные объекты от техногенных и других видов угроз. В случае с иском бывшего министра регионального ЖКХ, касающимся его якобы незаконного увольнения, наблюдатели заняли сторону губернатора, посчитав, что для увольнения чиновника имелись все основания", - отмечают авторы исследования.

Также многие эксперты посчитали хорошей новостью назначение на пост вице-премьера Магаданской области по внутренней политике бывшего сотрудника администрации президента Андрея Колядина.

"Кроме всего прочего ему предстоит курировать реализацию в регионе национальных проектов, где окажутся очень кстати хорошие контакты Колядина на федеральном уровне. С другой стороны, некоторых экспертов беспокоит перекос кадровой политики Сергея Носова в пользу "варягов", - говорится в исследовании.

Напомним, Носов был назначен исполняющим обязанности губернатора Магаданской области 28 мая прошлого года, а затем избавился от приставки и.о., одержав победу на сентябрьских выборах главы региона. До этого он несколько лет работал мэром Нижнего Тагила.