"Бенфика" объявила о продаже "Атлетико" 19-летнего Фелиша за 126 млн евро

Лиссабонский футбольный клуб "Бенфика" продаст мадридскому "Атлетико" нападающего Жоау Фелиша за 126 млн евро. Ожидается, что трансфер португальца будет официально закрыт в течение ближайшего времени.

Информация о переходе футболиста стала известна после публикации сообщения лиссабонского клуба португальской фондовой бирже.

💥¡OJO! Este es el DOCUMENTO que ACREDITA que el ATLETI ha presentado una PROPUESTA de 126M€ por la ADQUISICIÓN de los DERECHOS DEPORTIVOS de JOAO FÉLIX. ¡A las 0:01h @elchiringuitotv! pic.twitter.com/NxGyoe5i9n — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 26 июня 2019 г.

В контракте 19-летнего форварда с "Бенфикой" прописаны отступные в размере 120 млн евро. Как отмечает sport24.ru, еще 6 млн должны покрыть финансовые затраты на выплату денег в рассрочку.

В минувшем сезоне Фелиш сыграл в 43 встречах за клуб, на его счету 20 забитых мячей и 11 голевых передач.