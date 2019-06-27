23 Июля 2020
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Спорт За рубежом
Жоау Фелиш (2019) | Фото: Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru

"Бенфика" объявила о продаже "Атлетико" 19-летнего Фелиша за 126 млн евро

Лиссабонский футбольный клуб "Бенфика" продаст мадридскому "Атлетико" нападающего Жоау Фелиша за 126 млн евро. Ожидается, что трансфер португальца будет официально закрыт в течение ближайшего времени.

Информация о переходе футболиста стала известна после публикации сообщения лиссабонского клуба португальской фондовой бирже.

В контракте 19-летнего форварда с "Бенфикой" прописаны отступные в размере 120 млн евро. Как отмечает sport24.ru, еще 6 млн должны покрыть финансовые затраты на выплату денег в рассрочку.

В минувшем сезоне Фелиш сыграл в 43 встречах за клуб, на его счету 20 забитых мячей и 11 голевых передач.

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"Бенфика" объявила о продаже "Атлетико" 19-летнего Фелиша за 126 млн евро

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Теги: Бенфика, Атлетико, Жоау Фелиш, трансфер



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