23 Июля 2020
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Общество Курганская область
канализация, Среднеуральск (2017) | Фото: genprok-urfo.ru

Курганцев убедительно просят не бросать тряпки и мусор в канализацию

Курганские коммунальщики убедительно просят жильцов многоквартирных домов не бросать в унитаз тряпки и различный синтетический мусор.

Из-за этого очистные сооружения могут сломаться и остановиться, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Каждый день сотрудники очистных сооружений канализации ремонтируют металлоконструкции дуговых решеток, мусор достают вручную - каждый день это более 1,5 тонн отходов: тряпки, синтетика.

Как сообщил в это время мусор приходится доставать вручную.

"Смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, вы вносите вклад в образование засоров на канализационных сетях, которые, в свою очередь, приводят к локальным засорам, выходу сточных вод на поверхность, остановке насосных агрегатов и поломкам оборудования на городских очистных сооружениях", - сообщил Накануне.RU руководитель "Водного Союза" Владимир Овсянников.

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Теги: Водный союз, Курган, мусор, тряпки, канализация



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