Сотни жителей, эвакуированных из Арыси в Казахстане, на митинге требуют построить им новое жилье

Жители города Арысь на юге Казахстана, эвакуированные после взрывов на складах в воинской части, вышли на несанкционированный митинг.

Несколько сотен человек требуют построить им жилье в Шымкенте. Этот город расположен недалеко от Арыси, там расположен один из эвакуационных пунктов.

Жители не хотят возвращаться в Арысь, по их мнению, в городе небезопасно, передает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, взрывы на складах с боеприпасами на территории воинской части произошли утром 24 июня, после этого возник пожар. Жертвами инцидента стали три человека.

Сейчас из Арыси эвакуированы более 40 тыс. человек, все они размещены в соседних населенных пунктах. В городе дежурят усиленные наряды полиции, чтобы избежать мародерства.

25 июня саперы приступили к разминированию неразорвавшихся снарядов на территории города. Обнаружено более 5,7 тыс. боевых снарядов. По последним данным, за медицинской помощью обратились 277 жителей Арыси, из них 74 человека госпитализированы, передает Regnum.