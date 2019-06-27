Погибший командир Ан-24 подменил в несчастливом рейсе своего коллегу

Совпадение спасло от смерти пилота авиакомпании "Ангара" Михаила Большедворского. Именно он должен был лететь в качестве командира воздушного судна (КВС) на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска.

Как сообщает Telegram-канал Baza, место Большедворского занял Владимир Коломин. В результате жесткой посадки и пожара, охватившего кабину после столкновения со зданием, КВС погиб. Еще одной жертвой аварии стал бортмеханик Олег Барданов.

В Иркутске Михаил Большедворский во время медосмотра пожаловался на плохое самочувствие. Но медкомиссия никаких отклонений от нормы не выявила, и КВС решил лететь. Когда экипаж подъехал к самолету, у Большедворского стало крутить желудок, и Владимир Коломин предложил ему остаться. "Уже в самолёте Владимир Ильич мне говорит: "Ладно, я слетаю сам, а то не дай бог в полёте хватанет". Я командиру отряда позвонил, так и так, я снялся, Коломин полетит. Вот такой расклад", - цитирует Baza пилота.

Всего на борту самолета, у которого отказал двигатель, находилось 47 человек – четыре члена экипажа и 43 пассажира. 14 человек после посадки были госпитализированы. Заведено уголовное дело.