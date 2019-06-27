Ан-24, совершивший жесткую посадку под Нижеангарском, сгорел почти полностью

Самолет Ан-24, совершивший жесткую посадку в Бурятии, восстановлению не подлежит – он практически полностью сгорел. Об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Напомним, после жесткой посадки самолет авиакомпании "Ангара" врезался в здание очистных сооружений.

В настоящее время в Нижнеангарске пожарные ликвидировали открытое горение на площади 200 кв. м.

По данным МЧС, 100 кв. м горящей площади составила поверхность самолета. Спасатели извлекли из разрушенной кабины Ан-24 тела членов экипажа – командира воздушного судна и бортмеханика.