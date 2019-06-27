Скончался актер Макс Райт из сериала "Альф"

В США скончался Макс Райт – актер, ставший известным благодаря популярному сериалу 80-х "Альф". Звезде было 75лет.

Как сообщает TMZ, Райт скончался в своем доме на пляже Эрмоса (Калифорния). Много лет актер боролся с тяжелой формой рака – в 1995 году у него диагностировали лимфому, благодаря лечению началась ремиссия, которая длилась много лет.

Звездой ситкомов Райта сделала роль Вилли Тэннера, главы семейства, в котором поселяется инопланетянин Альф. Сериал насчитывал четыре сезона и выходил на NBC. Также Макс Райт снялся в таких шоу как "Буффало Билл", "Веселая компания", "Чудеса науки" и др. Всего Райт снялся в более чем 60 фильмах и сериалах.