23 Июля 2020
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нижний тагил (2004) | Фото: Накануне.ru

Уральские города станут участниками эксперимента по квотированию выбросов

Три уральских города - Магнитогорск, Челябинск и Нижний Тагил - вошли в число крупных промышленных городов, где с 2020 г. стартует эксперимент по квотированию выбросов. Росприроднадзор будет следить за концентрацией вредных веществ в воздухе и распределять квоты между предприятиями-загрязнителями атмосферы, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект прошел "первое чтение" в Госдуме, инициатива должна помочь исполнить указ президента о снижении к 2024 г. на 20% выбросов вредных веществ в атмосферу в 12 городах.

Росприроднадзор проведет сводные расчеты перечня вредных веществ в атмосфере городов и основных источников загрязнения, рассказал заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов. Роспотребназор сделает выводы о вреде этих выбросов для здоровья человека и внесет предложения о квотируемых объектов. Пол действия закона попадут как крупные заводы, так и предприятия ЖКХ и транспорта в том случае, если они вредят атмосферы. За три месяца предприятия должны разработать план по снижению выбросов.

"Если предприятие до 31 декабря 2024 г. не сможет реализовать мероприятия по снижению выбросов, то оно проведет компенсаторные меры, перечень которых утверждается субъектом. Например, рекультивация свалок", - рассказал Логинов.

(2004)|Фото: Накануне.ru

Глава профильного комитета Владимир Бурматов отметил, что инициативу уже дважды вносило заксобрание Челябинской области, жители которой знают, что означает выражение "нечем дышать". "Дважды этот законопроект наш комитет возвращал с замечаниями, сейчас он внесен Правительством с учетом прошлых замечаний и предложений. Сегодня у регионов нет полномочий для того, чтобы повлиять на висящий смог, потому что все основные предприятия-загрязнители подотчетны Росприроднадзору, а он может только выехать с проверкой к тому моменту, когда смог уже рассеется", - сказал Бурматов.

Госдума планирует проанализировать успешность эксперимента в 12 городах и перенести на другие субъекты.

Финансирование проекта - порядка 500 млрд руб., средства заложены в федеральный проект "Чистый воздух". Из них 102,3 млрд руб. - из федерального бюджета, еще 381 млрд руб. - внебюджетные деньги.

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Уральские города станут участниками эксперимента по квотированию выбросов

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Теги: квотирование выбросов, Нижний Тагил, Челябинск,



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Ранее 04.07.2019 18:03 Мск В полпредстве обсудили деньги на выбросы. Указ Путина дорого обойдется промышленникам

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