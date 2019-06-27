23 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
строительные работы, ремонт дорог, знак (2017) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске "Южуралмост" обязали заменить бордюры на участке дороги, где произошло ДТП

В Магнитогорске суд обязал АО "Южуралмост" устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В сентябре прошлого года в районе дома № 9 по улице Профсоюзной произошло ДТП, в котором пострадали люди. Проверкой было установлено отсутствие бортового камня со стороны трамвайных путей. От подрядчика потребовали восстановить бортовые камни. Однако нарушения так и не были устранены.

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал "Южуралмост" заменить бордюры по краям дорожного покрытия в районе дома № 9 по улице Профсоюзная.

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В Магнитогорске "Южуралмост" обязали заменить бордюры на участке дороги, где произошло ДТП

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Теги: Южуралмост, ремонт дорог, суд, нарушения,



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