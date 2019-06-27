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Общество Пермский край
Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис (2018) | Фото: Publicit&#257;tes foto

"Такова и есть функция власти — не понимать". Курентзис отправил труппе пермского оперного полное упреков письмо

Бывший худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис попрощался с труппой. В полном упреков письме он обвинил администрацию Пермского края в "отсутствии трепета и чуткости", заявил, что "такова и есть функция власти - не понимать" и спел осанну Чиркунову, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, об уходе Курентзиса стало известно 21 июня. Новый сезон начнётся в театре уже без него. Бывший худрук сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора "MusicAeterna". При этом он останется вдохновителем международного Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми.

Курентзис написал, что так и не знает, "поняли ли наши любимые зрители то, что мы хотели сказать". "И я не уверен, что мы будем способны когда-нибудь объяснить им и себе, к чему эта бешеная жажда прекрасного. И власть, естественно, ничего не поняла. Естественно. Для тех, кто сведущ в истории, это очевидный факт: такова и есть функция власти — не понимать. Да и понимание, на самом деле, не является особой привилегией, если отсутствует чувствительность", - пишет Курентзис.

Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис(2017)|Фото: zvzda.ru

"Я хотел помочь создать консерваторию, чтобы следующие поколения прекрасных музыкантов были пермяками, хотел дать стимул талантливым людям остаться здесь и развивать этот город. Я помню, как мне сказали: власть не считает это целесообразным, у города всё есть, мы – самые лучшие. Помню, однажды депутат заявил на заседании Заксобрания: "Курентзис не стоит таких денег". Я его понимаю. Ибо есть люди, которые не различают понятия цены и ценности. Оба слова имеют одинаковый корень, но часто в жизни бывают полностью противоположны по смыслу", - написал Курентзис, вспомнив также, что ранее экс-губернатор края Олег Чиркунов говорил, что "у города должна быть мечта".

Дирижёр отметил, что ему нравилась эта мысль, и он всегда вспоминает Олега Чиркунова "с большим уважением".

"Хочу поблагодарить моих любимых пермских зрителей, которые прошли этот тяжёлый путь со мной, чтобы говорить в этом письме на одном языке. И, наконец, администрацию Пермского края, потому что без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости я никогда не нашёл бы силы принять решение покинуть свой рай", - резюмировал Курентзис.

Ранее губернатор Максим Решетников на пресс-конференции рассказал, что у него было "несколько волн взаимоотношений с Курентзисом".

"На каком-то этапе мы обсуждали, что нужно больше его присутствия в Перми. Он сравнил свою музыку с дорогим вином и сказал, что занимается "его экспортированием". Но мне бы хотелось, чтобы его потребляли в Перми, чтобы сюда больше людей приезжали", - сказал Решетников.

В этих условиях были сложности из-за отсутствия в театре репертуара.

"С другой стороны, не было репетиционной базы. Весной мы вышли на все решения – по ДК Солдатова, чтобы ещё и театр загрузить работой, по новым постановкам, появился репертуар. К моменту Дягилевского фестиваля плодотворно общались, все деньги заложили. Но Теодор принял такое решение, и сказал, что, уходя, он не уходит, а останется худруком фестиваля, будет гастролировать с "MusicAeterna". Сможем и в театре запустить дополнительный виток, он у нас самый малоработающий", - сказал губернатор.

Он добавил, что новая сцена для оперного театра – вопрос риторический, однако она нужна, и в её появлении поучаствует Роман Абрамович.

Работу Курентзиса на посту главы театра критиковали за проекты-однодневки и уничтожение репертуара театра.

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"Такова и есть функция власти — не понимать". Курентзис отправил труппе пермского оперного полное упреков письмо

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Теги: Теодор Курентзис, Пермский театр оперы и балета, прощальное письмо



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