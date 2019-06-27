Отражена атака беспилотников на российскую базу в Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Два беспилотника, попытавшиеся приблизиться в базе в темное время суток, были уничтожены дежурными средствами ПВО. Regnum уточняет, что дроны направлялись к базе с юго-западного направления.
В мае сообщалось, что с территории идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе Хмеймим террористами было выпущено шесть реактивных снарядов.
Силы ПВО базы отразили атаку, а также уничтожили два приближавшихся к базе беспилотника.