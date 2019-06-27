23 Июля 2020
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(2005) | Фото: victory.rusarchives.ru

Свердловские полицейские ищут родных танкиста, погибшего в Великую Отечественную, чтобы вручить медаль "За отвагу"

Свердловские полицейские разыскивают родственников уроженца Ленинграда, погибшего во время Великой Отечественной войны осенью 1941 года в деревне Рычково Истринского района Московской области.
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Как пояснил Накануне.RU официальный представитель Главка МВД Среднего Урала Валерий Горелых, сотрудникам полиции необходимы близкие люди героя, чтобы в торжественной обстановке вручить им заслуженную боевую награду - медаль "За отвагу". По его данным, речь идет о танкисте - младшем лейтенанте Анатолии Ильиче Михайлове 01.07.1913 года рождения. До войны он работал слесарем-монтажником в ленинградской артели "Металлстрой", персонал которой в 1941 году был эвакуирован в Свердловскую область. Вместе с женой Александрой Федоровной 1912 года рождения и дочерью Надеждой 1939 года рождения они переехали на улицу Ленина, дом 7 в деревне Волково Каменского района.

"Главу семьи, как и многих в то сложное время, призвали в ряды Красной Армии. Сражаться с немецкими оккупантами ему предстояло на боевой машине КВ-1. По предварительным данным, 28 ноября того же года его танк, уничтоживший несколько единиц боевой техники противника, был подбит. В 2005 году в деревне Рычково установлен памятник в честь погибших танкистов. По некоторым сведениям, монумент сделан на основе кормового листа башни того самого танка, фрагмент которого в момент взрыва улетел в огород к одному из жителей и пролежал там долгих 64 года. Кроме того, во время раскопок был найден жетон с выгравированным личным номером офицера", - отметил полковник Горелых.

полиция, телефон, звонок(2016)|Фото: tulapressa.ru

Возможно, кто-то знает о судьбе родственников героя, а эта информация очень важна для увековечивания памяти погибших за Родину танкистов. Сведения, которые могут помочь в розыске родных фронтовика, ждут в ГУ МВД России по Свердловской области, контактный телефон: 8-950-191-12-56.

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Свердловские полицейские ищут родных танкиста, погибшего в Великую Отечественную, чтобы вручить медаль "За отвагу"

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Теги: танкист, полиция, розыск



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