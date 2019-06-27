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Происшествия Дальневосточный ФО В России
авиапроисшествие в аэропорту Нижнеангарска (2019) | Фото: facebook.com/Алексей Фишев

Погода в аэропорту была хорошей, а у самолета истекал сертификат летной годности: подробности аварии Ан-24 в Нижнеангарске

В Нижнеангарске спасатели извлекли из разрушенной кабины Ан-24 тела членов экипажа – командира воздушного судна и бортмеханика. Пожар, начавшийся после столкновения самолета со зданием очистных сооружений, потушен (горение было на площади 200 кв. м).

Между тем, выяснились подробности о самолете, у которого после взлета отказал двигатель. По данным "Интерфакса", в парке авиакомпании "Ангара" Ан-24 с бортовым номером RA-47366 14 лет проработал авиалабораторией - облетчиком радиотехнических средств посадки. Сертификат летной годности у него был до 28 июля 2019 года.

По данным сайта russianplanes.net, Ан-24 с номером RA-47366 совершил первый полет в 1977 году, эксплуатируется с 1978 года. "До капремонта в 1991 году самолет был оборудован комплексом АСЛК-70 (автоматизированная система летного контроля), и работал облетчиком радиотехнических средств посадки (РТС), далее переоборудован в пассажирский вариант", - говорится в материалах сайта. Самолеты-облетчики занимаются полетами в районе аэродрома и измеряют параметры работы РТС с воздуха.

ÐÐ½-24 ÐÐ½Ð³Ð°Ñ€Ð° Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€ Ð°Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð¹Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ°Ð´ÐºÐ°|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Ð¿Ñ€ÐµÑÑ-ÑÐ»ÑƒÐ¶Ð±Ð° Ð“Ð£ ÐœÐ§Ð¡ Ð Ð¤ Ð¿Ð¾ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐµ Ð‘ÑƒÑ€ÑÑ‚Ð¸Ñ

Ан-24 с номером RA-47366 до 1993 года эксплуатировался Дальневосточным управлением гражданской авиации, после чего его передали авиакомпании "Аврора". Авиакомпания "Ангара" эксплуатировала данный борт с 2013 года.

Между тем, погода в районе аэропорта на момент аварии была летной. По данным сайта "ГИС-метео", скорость ветра с начала суток составляла 1-3 м/с, переменная облачность, температура воздуха 12-18 градусов выше ноля.

Как сообщало Накануне.RU, Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту катастрофы самолета по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"По предварительным данным, в результате катастрофы 2 члена экипажа погибли, 14 человек доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - сообщили в пресс-службе управления.

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Погода в аэропорту была хорошей, а у самолета истекал сертификат летной годности: подробности аварии Ан-24 в Нижнеангарске

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Теги: ан-24, жесткая посадка, выкат за пределы впп, погибшие, пострадавшие, пожар, госпитализация, ангара



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