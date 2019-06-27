23 Июля 2020
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Общество Северо-Кавказский ФО
Прямая линия, звонок из Ботлиха (2019) | Фото: youtube.com

В Госдуму внесен закон о присвоении статуса "ветеран боевых действий" ополченцам Дагестана

Депутат Госдумы от Дагестана Умахан Умаханов внес в "нижнюю палату" поправки в федеральный закон "О ветеранах", которые относят к ветеранам боевых действий участников контртеррористической операции из числа добровольцев, которая прошла в Дагестане в период с августа по сентябрь 1999 г. В ходе "прямой линии" эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин, передает корреспондент Накануне.RU.
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Вторжение незаконных вооруженных формирований на территорию Республики Дагестан в августе 1999 года было направлено против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, поясняет автор проекта.

"В соответствии с решениями исполнительных органов власти Республики Дагестан в августе-сентябре 1999 года для оказания содействия федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, были созданы отряды самообороны, наделённые полномочиями по пресечению террористических актов", - пишет Умаханов. Депутат добавляет, что право отрядов самообороны на обеспечение социальной защитой исполняется в рамках закона "о ветеранах".

Ветераны боевых действий получат ряд льгот: преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, внеочередное вступление в жилищные, жилищностроительные, гаражные кооперативы, использование ежегодного отпуска в удобное для них время, следует из проекта.

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В Госдуму внесен закон о присвоении статуса "ветеран боевых действий" ополченцам Дагестана

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Теги: ополченцы, дагестан, Госдума



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Развитие сюжета:

Ранее 23.07.2019 12:53 Мск Госдума приняла закон о присвоении статуса "ветеран боевых действий" ополченцам Дагестана

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