В связи с жесткой посадкой Ан-24 в Бурятии организована проверка законодательства о безопасности полетов

В связи с жесткой посадкой пассажирского самолета Ан-24 в Бурятии Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, на место ЧП выехал Байкальский транспортный прокурор.

Напомним, при посадке пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетной полосы, пробил ограждение и врезался в очистные сооружения. В результате чего произошло загорание борта и здания очистных сооружений.

В результате ЧП погибли два человека – командир воздушного судна и бортмеханик. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

Еще около 20 человек пострадали, семеро были госпитализированы (имеется также информация о госпитализации 14 пострадавших).

СМИ со ссылками на источники в экстренных службах сообщают, что экипаж аварийного Ан-24 сообщил наземным службам о проблемах с двигателем и решении возвратиться в аэропорт вылета. Поэтому в момент приземления борт уже встречали спасатели и пожарные.