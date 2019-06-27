Губернатор Прикамья нашёл деньги на поездку победителей всероссийского этапа соревнований "RoboCup Russia Open-2019" на мировое первенство

В министерстве образования Прикамья полагают, что "финансирование поездки победителей российского этапа соревнований "RoboCup" в австралийский Сидней не заложили в бюджет, потому что участие школьников в первенстве – полностью их инициатива", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в начале мая стало известно, что три команды прикамских робототехников вошли в десятку сильнейших по направлению RoboCup Rescue Line (соревнования роботов-спасателей) на Всероссийском этапе "RoboCup Russia Open-2019". Команда "100 kilos of Code" из Пермского района – Дмитрий Калинин и Владислав Дерябкин – победила и прошла в мировой финал, который состоится летом в Сиднее. Туда юные пермяки должны были поехать тренером Владимиром Варанкиным. Однако вскоре выяснилось, что денег на поездку нет, а дать их министерство образования, куда поступила соответствующая заявка, не может.

Пресс-секретарь краевого минобра Ксения Хромко сообщила Накануне.RU, что за счёт краевых денег гарантированно финансируются поездки на конкурсы и соревнования, которые внесены в перечень мероприятий министерства просвещения России или госпрограммы "Развитие образование и науки", которую утверждает край.

"В Перми ежегодно проходят соревнования для создателей роботов со всей России – фестиваль "Дни робототехники в Пермском крае", участие в нем принимают более 1 тыс. детей из 39 регионов страны. Регулярно от края отправляются большие делегации для участия во всероссийских робототехнических олимпиадах и конкурсах. На это дают 8 млн руб.", - отметила Хромко.

При этом "RoboCup" не входит в перечень мероприятий, рекомендуемых федерацией.

"Желание АНО "Фокус" участвовать в этом коммерческом конкурсе – исключительно их инициатива. На финансирование участия во всероссийском и дальнейших этапах организация не заявлялась, соответственно, средства в бюджете региона на участие в этом мероприятии не были предусмотрены. Тем не менее, по поручению губернатора деньги для ребят и их сопровождающих выделены дополнительно. Поехать в Австралию они смогут", - резюмировала пресс-секретарь.