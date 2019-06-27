"Вылезали в окно": пассажиры Ан-24 рассказали об аварийной посадке в Нижнеангарске

СМИ со ссылками на источники в экстренных службах сообщают, что экипаж аварийного Ан-24, совершившего жесткую посадку в Нижнеангарске, сообщил наземным службам о проблемах с двигателем и решении возвратиться в аэропорт вылета. Поэтому в момент приземления борт уже встречали спасатели и пожарные.

Работу по эвакуации пассажиров и экипажа из аварийного самолета осложнил пожар, начавшийся после того, как борт выкатился за пределы ВПП и врезался в здание очистных сооружений.

В результате ЧП погибли два человека – командир воздушного судна и бортмеханик. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Еще около 20 человек пострадали, семеро были госпитализированы (имеется также информация о госпитализации 14 пострадавших).

Между тем, о посадке и эвакуации рассказал один из пассажиров рейса. "Проблемы у нас начались еще в полете. Скорее всего, отказал двигатель. Нам об этом не сообщили, но мы сами увидели в иллюминатор, что двигатель не работает. Паники в салоне при этом не было. Затем нас болтануло. После посадки самолет врезался в какой-то гараж и загорелся. Около 36 пассажиров вылезали в окно", - приводит "Комсомолка" слова одного из пассажиров.