23 Июля 2020
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Челябинск метеорит Википедия (2013) | Фото:

Пользователи Wikipedia по всему миру сообщили о сбоях в работе энциклопедии

В известной интернет-энциклопедии Wikipedia минувшей ночью произошли сбои в работе сервиса.
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По данным Downdetector, который отслеживает неполадки в работе самых активно используемых платформ и сайтов, более 80% пользователей пожаловались в службу поддержки на невозможность воспользоваться Википедией. При этом 13% не смогли авторизоваться.

Известно, что неполадки начались примерно в четыре часа утра по московскому времени. Больше всего жалоб поступило из США, Дании, Великобритании, Германии, других европейских стран и России, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, совсем недавно сбой произошел в работе популярного мессенджера Telegram.

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Пользователи Wikipedia по всему миру сообщили о сбоях в работе энциклопедии

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Теги: Википедия, сбой, сервис



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