Пользователи Wikipedia по всему миру сообщили о сбоях в работе энциклопедии

В известной интернет-энциклопедии Wikipedia минувшей ночью произошли сбои в работе сервиса.

По данным Downdetector, который отслеживает неполадки в работе самых активно используемых платформ и сайтов, более 80% пользователей пожаловались в службу поддержки на невозможность воспользоваться Википедией. При этом 13% не смогли авторизоваться.

Известно, что неполадки начались примерно в четыре часа утра по московскому времени. Больше всего жалоб поступило из США, Дании, Великобритании, Германии, других европейских стран и России, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, совсем недавно сбой произошел в работе популярного мессенджера Telegram.