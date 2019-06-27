Стала известна кандидатура главного по выборам в Екатеринбурге

Избирательная комиссия Свердловской области предложила кандидатуру Вадима Антошина для избрания на должность председателя избирательной комиссии Екатеринбурга. Изменения в руководстве комиссии стали следствием назначения Ильи Захарова руководителем аппарата администрации областной столицы.

Как сообщили Накануне.RU в горизбиркоме, Антошин в настоящее время замещает должность секретаря комиссии. Он имеет высшее юридическое образование, является членом комиссии с 2008 года. До начала работы в избирательной системе занимался правовым сопровождением деятельности ряда некоммерческих организаций.

Итоговое решение по кандидатуре председателя члены избиркома Екатеринбурга примут на заседании 28 июня путём тайного голосования.