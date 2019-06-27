В Перми подросток, получивший срок за нападение на школу №127, не смог обжаловать приговор

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор подростку, наказанному за нападение на школу №127, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, нападение произошло 15 января прошлого года. Учительница Наталья Шагулина, защищая своих подопечных, получила 17 ножевых ранений и была впоследствии награждена президентом России медалью "За отвагу". Один из налётчиков получил ранее девять лет восемь месяцев воспитательной колонии и принудительное амбулаторное лечение у психиатра.

Второй нападавший получил за покушение на убийство семь лет воспитательной колонии, а также принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Он должен будет заплатить пострадавшим более 5 млн руб. Он подал апелляцию, однако региональная инстанция оставила приговор без изменений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда.