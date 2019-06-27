Под Архангельском пассажирский поезд протаранил "ВАЗ" с подростками. Погибла 15-летняя девочка

В Архангельской области пассажирский поезд сбил "ВАЗ", в котором находились подростки.

Инцидент произошел вечером 26 июня в 800 метрах от станции "Ломовое" Плесецкого района, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Архангельской области.

Девочка 2004 года рождения погибла на месте.

Позже оказалось, что в салоне, кроме нее, находились еще трое детей - девочки 13 и 14 лет, а также 17-летний парень, который управлял автомобилем без прав. Все трое получили различные травмы.