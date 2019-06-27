В Бурятии пожарные ликвидировали открытое горение самолета Ан-24, врезавшегося в здание

В Нижнеангарске (Бурятия) пожарные ликвидировали открытое горение на площади 200 кв. м в местном аэропорту, где после жесткой посадки в здание очистных сооружений врезался самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара".

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Бурятия, 100 кв. м горящей площади составила поверхность самолета. В МЧС также сообщили, что спасено 45 человек, два члена экипажа погибли.

"Напомним, сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что при посадке пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетной полосы, пробил ограждение и врезался в очистные сооружения. В результате чего произошло загорание борта и здания очистных сооружений.

На место происшествия из г. Улан-Удэ вылетел борт санитарной авиации. Объявлен сбор оперативного штаба Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. Приведен в готовность борт Ми-8 МЧС России", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе главка МЧС.

На месте работают пожарные, работники скорой медицинской помощи и сотрудники органов внутренних дел. Всего 65 человек и 15 единиц техники.